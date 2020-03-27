Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.

Так, в российский столице зафиксировано 157 новых случаев заражения. Далее следует Крым — 12 человек, восемь случаев подтверждены в Московской области, три в Волгоградской. По два зафиксированы в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области. В Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Кировской областях, а также Татарстане и Дагестане — по одному.

Всего за последние сутки в России коронавирус подтвердился у 196 человек в 16 регионах. Общее число зараженных превысило тысячу человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!