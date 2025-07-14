Веру россиян в возвращение западных брендов оценили

Anketolog: В России 94 процента жителей верят в возвращение ушедших брендов

В то, что покинувшие Россию западные бренды возвратятся, верят 94 процента граждан, из которых 68 процентов считают, что это случится нескоро. Это показал опрос, проведенный сервисом Anketolog. Его результаты процитировал ТАСС.

Оказалось, что для 60 процентов опрошенных важно продолжать приобретать товары ушедших брендов. По привычке так поступают 28 процентов, а для 15 процентов это необходимо для поддержания имиджа и статуса.

Сильнее всего (81 процент) россияне интересуются одеждой и обувью ушедших брендов. Следом идут товары для дома (47 процентов), косметика и парфюмерия (46 процентов). Наименее популярные категории это техника и электроника, продукты питания, а также автомобили и автозапчасти.

Самыми востребованными брендами стали Adidas, Zara, IKEA, Nike и Coca-Cola. Больше 50 процентов опрошенных покупают товары западных брендов на маркетплейсах.

Другой опрос показал, что больше 30 процентов жителей России позитивно восприняли бы возвращение иностранных брендов. Такое отношение они обосновали качеством этой продукции и разнообразием ассортимента. Также свыше 32 процентов заявили, что хотели бы частичного возвращения покинувших Россию компаний. В первую очередь речь идет о тех, что заняты в сегменте медицины и технологий.