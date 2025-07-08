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13:50, 8 июля 2025Экономика

Подсчитан процент желающих возвращения в Россию ушедших брендов

«Финансы Mail»: Больше 60 процентов россиян хотят возвращения ушедших брендов
Кирилл Луцюк

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Почти 32 процента россиян позитивно восприняли бы возвращение в Россию иностранных брендов. Это показал опрос, проведенный экспертами «Финансы Mail». Их выводы процитировала «Газета.Ru».

Свою позицию респонденты обосновали высоким качеством этой заграничной продукции и разнообразием ассортимента. Кроме того, больше 32 процентов высказались за частичное возвращение покинувших Россию компаний, в первую очередь работающих в сегменте медицины и технологий.

Лишь 18,6 процента заявили, что приход иностранных брендов навредит российским производителям. Кроме того, некоторые призвали добиться баланса и не допустить того, чтобы иностранные компании мешали развитию местных.

Также опрос показал, что 54,5 процента жителей РФ будут прежде всего оценивать условия и цены тех брендов, которые снова начнут работать в стране. К их безоговорочной поддержке готовы меньше 15 процентов респондентов.

В конце мая сообщалось, что в 2025 году на российский рынок пришли семь новых международных торговых брендов.

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