Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:52, 14 июля 2025Россия

В Госдуме решили запретить изображения храмов без крестов

«Известия»: Госдума дорабатывает закон о защите религиозных символов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Депутаты Госдумы разработали законопроект о «крестопаде», который предполагает запрет на изображение храмов без крестов. Он уже готов к финальным чтениям, пишут «Известия».

Уточняется, что нововведение не коснется кино- и фотохроники, однако случаев, когда изображения храмов с крестами может повлечь их осквернение, в частности, на напольных ковриках или сиденьях в общественном транспорте. Отправной точкой для работы над законопроектом стали обращения граждан о том, что православные кресты «затирают» в СМИ и рекламе, подчеркивают депутаты.

Согласно готовящимся поправкам, религиозные объекты без символики, в частности храмы без крестов, можно будет изображать, «если воспроизводятся исторические изображения с указанием на соответствующий период времени» и при условии, что в тот период эти символы на строении отсутствовали. Помимо этого, есть и еще одно исключение — на тот случай, когда «воспроизведение религиозных символов влечет за собой их осквернение».

При этом парламентарии уверяют, что закон в этом смысле «обратной силы не имеет». Это значит, что если в каком-то художественном произведении, например, в фильме, не было креста, то закон не сможет быть применен по отношению к тому, что уже произошло.

В мае 2025 года стало известно, что в Госдуме подготовят закон против крестопадов. В качестве обоснования инициативы указывались факты замыливания религиозных символов, о чем заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США сообщили о плане Трампа передать Украине наступательное оружие. Дальнобойные ракеты смогут долететь до Москвы

    Россиянка Андреева стала пятой ракеткой мира

    Десятки мигрантов выстроили перед хостелом в российском городе и сняли на видео

    Оскандалившийся из-за развратных действий телеведущий лишился работы

    Планировавшая подрыв офицера Минобороны России женщина дала показания на видео

    Российские военные за пять минут взяли в плен иностранных наемников ВСУ

    Россиянка обвинила врачей в смерти новорожденного сына

    Девушка искупалась в океане в Таиланде и угодила в больницу с волдырями по всему лицу

    Хирург назвал опасные последствия популярной у звезд бьюти-процедуры

    Раскрыты слова Трампа о Путине в беседе с Макроном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости