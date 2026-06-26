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14:59, 26 июня 2026Ценности

47-летняя Яна Чурикова показала фото из 90-х с выпускного

Телеведущая Яна Чурикова опубликовала фото со своего выпускного
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @yana_chu

Российская телеведущая и продюсер Яна Чурикова показала фото юности. Кадрами она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость предстала на опубликованных снимках, сделанных во времена своего выпускного. На них Чурикова позировала в темно-зеленом костюме и черной атласной блузе.

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«Узнали? Эта девчонка открывает портал в 1995-й. По всей стране идут выпускные, и я попросила маму порыться в архиве и найти мой выпускной альбом. Редкие кадры из эпохи до соцсетей и времени, когда классы были маленькие», — написала Чурикова.

В ноябре 2025 года ведущая Яна Чурикова показала лицо без макияжа в честь 47-летия. Знаменитость запечатлела себя в красном кресле в съемочном павильоне.

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