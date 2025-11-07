Ценности
Ведущая Яна Чурикова показала лицо без макияжа в честь 47-летия

Российская телеведущая Яна Чурикова показала лицо без макияжа в честь 47-летия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @yana_chu

Российская телеведущая и продюсер Яна Чурикова показала лицо без макияжа в честь 47-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость запечатлела себя в красном кресле в съемочном павильоне. Она позировала в черной водолазке, кожаной куртке и синих джинсах. Также ведущая распустила гладко уложенные волосы и надела очки в серой оправе и серебристую цепочку с кулоном.

При этом Чурикова отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность. «И опять показала себя без грима. Сделала это традицией на каждый мой год», — указала она в подписи.

В ноябре российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак снялась в откровенном купальнике в честь 44-летия.

