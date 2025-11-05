Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:24, 5 ноября 2025Ценности

Ксения Собчак снялась в бикини с откровенными вырезами в честь 44-летия

Телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном бикини в честь 44-летия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @xenia_sobchak

Российская телеведущая и журналиста Ксения Собчак снялась в откровенном купальнике в честь 44-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Телезвезда поделилась серией пляжных снимков. Так, на них она предстала перед камерой в черном бикини, плавки которого были оформлены тонкими завязками и вырезами на талии. Кроме того, Собчак позировала в солнцезащитных очках, накинув при этом на плечи желтый халат с пестрым принтом.

«Ну что, взят серьезный вес — 44! (...). Но цифра уже так себе, но еще глупее — скрывать свой возраст. Делать этого не собираюсь», — заявила знаменитость.

В сентябре Ксения Собчак снялась в одежде российского дизайнера Гоши Рубчинского. Тогда телеведущая попозировала перед камерой в красной рубашке указанного модельера с фразой «Готов к труду и обороне».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    Россиянин ушел на СВО в поисках пропавшего брата и исчез

    В Москве зарегистрировали отравление продукцией из Rostic's

    Известный российский хирург не попала на рейс по вине авиакомпании и пропустила операции

    Алена Водонаева показала грудь в бюстгальтере с торчащими сосками

    Найден способ восстановить зубную эмаль естественным путем

    Украина попыталась ударить умной авиабомбой по российским объектам

    Посол России рассказал о подготовке визита Путина в Индию

    Победивший в Нью-Йорке социалист-мусульманин пригрозил Трампу

    Журналиста уволили за один вопрос Европейской комиссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости