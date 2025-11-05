Ксения Собчак снялась в бикини с откровенными вырезами в честь 44-летия

Телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном бикини в честь 44-летия

Российская телеведущая и журналиста Ксения Собчак снялась в откровенном купальнике в честь 44-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Телезвезда поделилась серией пляжных снимков. Так, на них она предстала перед камерой в черном бикини, плавки которого были оформлены тонкими завязками и вырезами на талии. Кроме того, Собчак позировала в солнцезащитных очках, накинув при этом на плечи желтый халат с пестрым принтом.

«Ну что, взят серьезный вес — 44! (...). Но цифра уже так себе, но еще глупее — скрывать свой возраст. Делать этого не собираюсь», — заявила знаменитость.

В сентябре Ксения Собчак снялась в одежде российского дизайнера Гоши Рубчинского. Тогда телеведущая попозировала перед камерой в красной рубашке указанного модельера с фразой «Готов к труду и обороне».