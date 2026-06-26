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Силовые структуры
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14:58, 26 июня 2026Силовые структуры

В Москве раскрыта схема ухода от налогов на семь миллиардов рублей

Колокольцев: В Москве пресекли схему ухода от налогов с ущербом государству на ₽7 млрд
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

С Москве сотрудники полиции выявили криминальную схему ухода коммерческой организации от налогообложения, в результате которой ущерб государству составил семь миллиардов рублей. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

По его словам, широкое распространение получила практика использования подложных счетов-фактур и деклараций, дробления бизнеса для уклонения от уплаты налогов. Остаются нерешенными вопросы теневой занятости населения и правового нигилизма в налоговой сфере, отметил министр.

«По итогам целевых мероприятий в отношении так называемых "неработающих" жителей Москвы в прошлом году 64 тысячи человек легализовали свои доходы. Сумма исчисленных с них налогов и взносов превысила 9 миллиардов рублей», — указал Колокольцев.

Ранее он сообщил о задержании злоумышленников, которые незаконно ввозили в Россию крупные партии биологически активных добавок (БАД), содержащих сильнодействующие вещества.

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