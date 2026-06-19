Россиянам под видом БАДов хотели продавать сильнодействующие вещества

Полиция задержала группировку контрабандистов, продававших под видом БАД другие вещества

Злоумышленники незаконно ввозили в Россию крупные партии биологически активных добавок (БАД), содержащих сильнодействующие вещества. Об этом на заседании Государственного антинаркотического комитета рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По фактам контрабанды и незаконного оборота сильнодействующих веществ возбуждены уголовные дела. Предполагаемый лидер преступной группы заключен под стражу.

По версии следствия, поставки шли из Турции, Китая и Казахстана, в том числе через автомобильные пункты пропуска, для дальнейшего сбыта через маркетплейсы и почтовые отправления.

Сотрудники полиции совместно с таможенными органами изъяли международные посылки с около 30 килограммами сибутрамина. На складах в Москве и других регионах обнаружены 286 упаковок с БАДами, упаковочные материалы, компьютерная и маркировочная техника.

Ранее сообщалось, что россияне стали покупать сомнительные препараты в надежде избавиться от очков.