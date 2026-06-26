Несостоявшийся террорист получил в России восемь лет заключения

В Ростове-на-Дону суд дал 8 лет мужчине, готовившему теракт на железной дороге

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми годам заключения Илью Сапрунова по делу о подготовке к теракту на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что 3 октября 2025 года в Кропоткине Краснодарского края мужчина согласился во время переписки поджечь релейные шкафы за деньги. Спустя четыре дня он купил все необходимое и еще через два дня пошел на указанное место. Реализовать план он не успел, попавшись правоохранителям.

Первые два года мужчина проведет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали подростка за ведение международной сети террористов.