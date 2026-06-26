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07:53, 26 июня 2026Силовые структуры

Российский подросток администрировал крупнейшую международную сеть террористов

В Дагестане задержали подростка за ведение международной сети террористов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

В Дагестане задержали подростка за администрирование крупнейшей международной сети приверженцев терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным силовиков, деятельность подростка была направлен на вербовку сверстников для нападений на школы, терактов и минирования объектов социальной инфраструктуры. Все это координировали украинские спецслужбы

Установлены сообщники задержанного из России, США и стран Европы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали подростка за поджог АЗС.

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