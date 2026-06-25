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12:30, 25 июня 2026Силовые структуры

Российский школьник поджег АЗС в Подмосковье

В Подмосковье задержали подростка за поджог АЗС
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: VStock_A / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье задержали подростка за поджег АЗС. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным ведомства, 13-летний школьник приехал на такси на одну из автозаправочных станций, облил колонку горючей жидкостью, поджег и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции отсмотрели записи с камер наблюдения и установили личность предполагаемого злоумышленника. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.

В присутствии законных представителей подросток рассказал, что в одном из мессенджеров он вступил в переписку с девушкой. В ходе общения несовершеннолетний отправил ей данные геолокации для предполагаемой встречи. После этого с ним на связь вышел мужчина. Незнакомец сообщил, что полученная геометка будет использована для ударов ВСУ. В итоге мошенники угрозами заставили школьника совершить поджог топливной колонки на АЗС.

Ранее сообщалось, что российский подросток получил 6,5 года воспитательной колонии за задание из мессенджера.

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