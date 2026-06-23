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Силовые структуры
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14:58, 23 июня 2026Силовые структуры

Российский подросток получил 6,5 года воспитательной колонии за задание из мессенджера

В Ленинградской области осудили подростка за теракт
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ленинградской области подростка осудили за теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 30 часть 1 («Приготовление к совершению террористического акта») и 205 («Террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2025 года 16-летний подросток в одном из мессенджеров получил задание от неустановленных лиц за вознаграждение в криптовалюте совершить поджог вышки связи в деревне Даймище. В результате его действий оператору сотовой связи был причинен значительный материальный ущерб.

Кроме этого, он совершил подготовку к поджогу электрической подстанции, но довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

Суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы в воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что молодой россиянин отправился в колонию на 17 лет за поджоги машин.

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