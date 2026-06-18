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17:59, 18 июня 2026Силовые структуры

Молодой россиянин отправился в колонию на 17 лет за поджоги машин

В Москве суд приговорил к 17 годам жителя Мурома за поджоги машин
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 21-летнему жителю Мурома за поджог машин. Об этом пишет ТАСС.

Молодого россиянина приговорили к 17 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Подсудимого признали виновным по статьям 205 («Террористический акт») и 30, 205 («Покушение на террористический акт») УК РФ.

По версии следствия, осужденный по заданию Киева поджег два автомобиля и пытался сжечь еще один.

Ранее в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали диверсантов, которые планировали теракты.

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