Молодой россиянин отправился в колонию на 17 лет за поджоги машин

В Москве суд приговорил к 17 годам жителя Мурома за поджоги машин

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 21-летнему жителю Мурома за поджог машин. Об этом пишет ТАСС.

Молодого россиянина приговорили к 17 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Подсудимого признали виновным по статьям 205 («Террористический акт») и 30, 205 («Покушение на террористический акт») УК РФ.

По версии следствия, осужденный по заданию Киева поджег два автомобиля и пытался сжечь еще один.

Ранее в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали диверсантов, которые планировали теракты.

