Диверсанты из трех российских регионов оказались в руках силовиков

В Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае ФСБ задержала диверсантов

В Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали диверсантов, которые планировали теракты. Об этом пишет РИА Новости.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовные дела по статьям 30, 205 («приготовление к теракту») и 222.1 («незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. У мужчин изъяли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и самодельные зажигательные устройства.

По версии следствия, задержанные были завербованы украинскими спецслужбами. Именно по их заданию россияне должны были совершить теракты на объектах транспорта и ТЭК, а также в отношении российских военных волонтеров.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданку России, которая передавала Киеву данные о научных и образовательных учреждениях Луганской народной республики (ЛНР) и Крыма.