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14:52, 26 июня 2026Силовые структуры

Россиянин «заминировал» транспортный узел для удержания любимой

В Калининграде поймали мужчину за ложное минирование ради удержания любимой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Калининграде местный житель «заминировал» транспортный узел для того, чтобы удержать любимую. Об этом сообщает ТАСС.

Его задержали. На допросе он признался, что сообщил о ложном минировании для того, чтобы его возлюбленная не смогла уехать из области. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области суд приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя, который сообщил о бомбе в аэропорту Толмачево.

Он оставил свой рюкзак рядом с другим посетителем и заявил, что в сумке находится взрывное устройство, которое вскоре сработает. Сразу после этого он покинул помещение. В действительности бомбы в рюкзаке не было.

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