Шутка в аэропорту обернулась для россиянина условным сроком

В Новосибирской области суд приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя, который сообщил о бомбе в аэропорту Толмачево. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов региона.

14 января мужчина сидел в одном из кафе воздушной гавани. По версии следствия, он оставил свой рюкзак рядом с другим посетителем и заявил, что в сумке находится взрывное устройство, которое вскоре сработает. Сразу после этого он покинул помещение. В действительности бомбы в рюкзаке не было.

Ранее в Калужской области задержали 45-летнего жителя Санкт-Петербурга за ложное сообщение о минировании поезда Брянск — Санкт-Петербург.

