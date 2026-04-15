Силовые структуры
15:23, 15 апреля 2026

Раскрыты последствия для «заминировавшего» поезд россиянина

В Калужской области задержан мужчина за ложное сообщение о минировании поезда
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Калужской области задержали 45-летнего жителя Санкт-Петербурга за ложное сообщение о минировании поезда Брянск — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Он объяснил свой поступок тем, что в тот момент был пьян. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным правоохранителей, в дежурную часть поступило сообщение о минировании пассажирского поезда, который находился на станции Сухиничи-Главные в Калужской области. Полицейские обследовали состав — каких-либо взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружили.

Вынужденная стоянка поезда составила более 3,5 часа.

Ранее сообщалось, что 1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор подростку за фейковые минирования.

