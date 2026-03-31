Фейковое минирование обернулось для российского подростка реальным сроком

Суд приговорил подростка за фейковые минирования администрации Хабаровска

1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор подростку за фейковые минирования. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Несовершеннолетнего приговорили к пяти годам воспитательной колонии и штрафу в размере 30 тысяч рублей. Его признали виновным по статьям 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

По версии следствия, в 2024 году школьник по телефону сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ Хабаровска. В 2025 году он через переписку вступил в ряды террористической организации, а затем за денежное вознаграждение отправил электронные письма с ложными сообщениями о готовящемся взрыве в здании администрации Хабаровска.

