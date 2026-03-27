12:17, 27 марта 2026

Сообщивший о преступлении российский подросток попал под суд

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Архангельской области осудят подростка за сообщения о терактах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры») УК РФ.

По данным следствия, в период с марта по август 2025 года 15-летний местный житель четыре раза по электронной почте отправил сообщения о якобы готовившихся актах терроризма в школе, где он проходил обучение, а также в торговом центре.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд, где рассматривается по существу.

По данной статье виновному грозит до десяти лет лишения свободы, а также с него будет взыскан материальный ущерб, связанный с организацией и проведением мероприятий по проверке сообщений о преступлении.

