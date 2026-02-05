Угрожавшая взорвать Красную площадь и поджечь Ленина попала на видео

Суд Москвы дал 4 года женщине за угрозы взорвать Красную площадь и сжечь Ленина

Кузьминский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы Ольгу Федосову за угрозы взорвать Красную площадь и поджечь тело советского лидера Владимира Ленина в Мавзолее. Видео с подсудимой предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

На кадрах видно, как конвоиры надевают женщине наручники и уводят в клетку. Она признана виновной в совершении преступления по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Осужденную взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.

По данным следствия, пьяная Федосова во время застолья пять раз звонила в экстренные службы и заявляла, что у нее есть «полкило динамита», чтобы устроить взрыв на Красной площади и сжечь Мавзолей. На допросе она объяснила, что хотела показать собутыльникам «свою крутость». К ней после угроз прибыли полицейские, осмотрели квартиру, но никаких взрывных устройств и взрывчатки не нашли. Женщину задержали.

