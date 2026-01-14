Состоящий на учете у психиатра россиянин попал под следствие за телефонные звонки

В Приморье задержали мужчину, сообщавшего о ложных минированиях в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

По данным ведомства, местный житель 13 раз совершал звонки с ложными сообщениями о минировании в государственные учреждения и суды региона, а также в международные аэропорты и гостиницы в различных регионах страны.

Правоохранительные органы осуществили выезд на места для проверки информации и обеспечения безопасности граждан.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с ФСБ установили и задержали 42-летнего мужчину, который причастен к сообщениям об актах терроризма.

В ходе расследования было установлено, что он состоит на учете у врача-психиатра и не смог объяснить причину своих действий. Уголовное дело направлено в суд для принудительной меры медицинского характера.

