Двое российских подростков ответят перед судом за телефонный терроризм

В Брянске пройдет суд над 2 подростками за телефонный терроризм

В Брянской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Тюмени и 15-летнего жителя Челябинска, которые сообщили о ложном минировании одного из крупных административных зданий Брянска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подростки проходят обвиняемыми по статье 207 УК РФ. Их дело направили в суд для рассмотрения по существу. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

По версии следствия, вечером 16 сентября подростки из хулиганских побуждений решили совершить ложный звонок о минировании. Они нашли в интернете данные жителя Брянской области для звонка от его имени и через компьютерную программу для интернет-звонков позвонили в дежурную часть УМВД, используя поддельный иностранный номер.

Сообщение о минировании крупного здания в Советском районе Брянска оказалось ложным — взрывных устройств не обнаружили.

Ранее сотрудники силовых структур задержали жителя Санкт-Петербурга, который сообщил о минировании объекта Министерства обороны (МО) России.