Россиянин сообщил о минировании объекта Минобороны

Петербуржца задержали за ложное минирование военного научного учреждения МО РФ

Сотрудники силовых структур задержали жителя Санкт-Петербурга, который сообщил о минировании объекта Министерства обороны (МО) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ФСБ, мужчина оставил ложное сообщение о минировании одного из военных научных учреждений МО на территории города. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

Суд отпустил петербуржца под подписку о невыезде.

Ранее суд в Кургане отправил под домашний арест судебного пристава, который вывез мужчину для разговора.