Судебный пристав вывез россиянина для разговора и попал под уголовное дело

В Кургане пристав оказался под домашним арестом по делу о похищении человека

Суд в Кургане отправил под домашний арест судебного пристава по подозрению в похищении человека. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников управления.

Речь идет о Даниле Рогачеве.

По данным издания, пристав управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Курганской области вывез мужчину, с которым у него был бытовой конфликт, для разговора. После этого ему вменяют статью 126 («Похищение человека») УК РФ.

Рогачев пробудет под домашним арестом два месяца — до 14 декабря. Следователи просили отправить его под стражу.

Ранее суд заключил под стражу руководителя УФССП по Курганской области Ирину Уварову. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.