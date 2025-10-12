Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:09, 12 октября 2025Силовые структуры

Суд заключил под стражу начальницу судебных приставов

Суд в Москве арестовал начальницу УФССП Курганской области Уварову
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Басманный суд Москвы заключил под стражу руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Курганской области Ирину Уварову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уварова пробудет под стражей до 7 декабря. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Об аресте Уваровой ходатайствовало следствие, мотивируя это тем, что она может повлиять на свидетелей, склонив их к даче ложных показаний, и скрыться от органов предварительного следствия и суда.

В свою очередь, защита просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста по месту жительства, подчеркивая, что это приведет к более быстрому расследованию обстоятельств уголовного дела.

Уварова и ее заместитель Дмитрий Леонов были задержаны 8 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе заявили о начале войны с Россией

    В США назвали цель Европы в отношении России

    Принца Эндрю уличили в связях с Эпштейном

    Суд заключил под стражу начальницу судебных приставов

    Названы признаки слежки за людьми с помощью гаджетов

    Врач предупредила о способных менять цвет зубов продуктах

    Осужденного за педофилию рок-музыканта убили в британской тюрьме

    Власти США не смогли депортировать уроженца Сальвадора

    В Госдуме рассказали об изменениях в сфере ЖКХ в 2026 году

    Американская метал-кор-группа впервые за шесть лет приедет в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости