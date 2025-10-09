Начальницу судебных приставов этапируют в Москву

СК задержал начальницу УФССП Курганской области Уварову и ее зама Леонова

Правоохранительные органы задержали руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Курганской области Ирину Уварову и ее заместителя Дмитрия Леонова. Об этом сообщает Ura.ru.

Их этапируют в Москву и доставят в Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России. Также в столице будет рассматриваться вопрос об избрании им меры пресечения.

8 октября в здание УФССП пришли с обысками сотрудники СК и ФСБ. Они провели следственные мероприятия в кабинетах руководства, после чего увезли на допрос Уварову и Леонова. Их подозревают в превышении должностных полномочий.

Временным исполняющим обязанности главы УФССП по Курганской области назначен капитан внутренней службы Александр Ушаков.

Ранее сообщалось, что в Коми глава отделения УФССП помогала сожителю уклоняться от алиментов и была осуждена по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.