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14:52, 13 марта 2025Силовые структуры

Глава отделения ФССП помогала сожителю уклоняться от алиментов и была осуждена

В Коми осудили главу отделения ФССП, помогавшую сожителю уклоняться от алиментов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Коми глава отделения судебных приставов местного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) помогала сожителю уклоняться от алиментов и была осуждена по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным ведомства, Екатерина Устинова препятствовала розыску своего сожителя, который числился должником по алиментам, и помогала прекратить открытые в отношении него производства. После этого женщина уволилась по собственному желанию, а вскоре ее привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

В январе суд вынес ей приговор. По иску Генпрокуратуры женщине также изменили основание увольнения с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия».

Ранее в Кемеровской области пристав записался на стрижку к парикмахеру-алиментщику и арестовал его.

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