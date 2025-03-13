Глава отделения ФССП помогала сожителю уклоняться от алиментов и была осуждена

В Коми осудили главу отделения ФССП, помогавшую сожителю уклоняться от алиментов

В Коми глава отделения судебных приставов местного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) помогала сожителю уклоняться от алиментов и была осуждена по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным ведомства, Екатерина Устинова препятствовала розыску своего сожителя, который числился должником по алиментам, и помогала прекратить открытые в отношении него производства. После этого женщина уволилась по собственному желанию, а вскоре ее привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

В январе суд вынес ей приговор. По иску Генпрокуратуры женщине также изменили основание увольнения с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия».

Ранее в Кемеровской области пристав записался на стрижку к парикмахеру-алиментщику и арестовал его.

