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13:54, 10 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе пристав записался на стрижку к парикмахеру-алиментщику и арестовал его

В Кузбассе пристав поймал парикмахера-алиментщика, записавшись к нему на стрижку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Кемеровской области пристав записался на стрижку к парикмахеру-алиментщику и арестовал его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФССП Кемеровской области.

По данным ведомства, мужчина из Новокузнецка не выплачивал алименты на содержание сына, его долг составлял миллион рублей. Сотрудник ОСП выяснил, что должник работает парикмахером на дому, но его адрес неизвестен. Чтобы узнать его, пристав записался к россиянину на стрижку. Вместо клиента к мужчине приехала группа судебных приставов.

На должника составили протокол по части 1 статьи 5.35 («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») КоАП РФ. Его арестовали на десять суток.

Ранее стало известно, что в Ангарске задержан 36-летний мужчина, который отказался платить алименты сыну и из-за мести поджег автомобиль 43-летней бывшей возлюбленной.

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