Россиянин отказался платить алименты сыну и поджег автомобиль бывшей возлюбленной

В Ангарске задержан мужчина, который из-за мести бывшей поджег ее машину

В Ангарске задержан 36-летний мужчина, который отказался платить алименты сыну и из-за мести поджег автомобиль 43-летней бывшей возлюбленной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным МВД, о ЧП правоохранителям рассказала владелица машины. По ее словам, ночью фигурант поджег автомобиль марки Nissan Latio, припаркованный во дворе одного из многоквартирных домов. Она увидела горящий автомобиль из окна квартиры, когда его уже тушили пожарные. Полицейские установили личность поджигателя в короткий срок. Им оказался бывший возлюбленный женщины. В отделе он объяснил, что таким способом решил отомстить матери своего сына за подачу документов на выплату алиментов.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). В результате поджога пострадавшей причинен ущерб на сумму более 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали участников преступной группировки, подозреваемых в заказных поджогах.