Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:27, 24 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин отказался платить алименты сыну и поджег автомобиль бывшей возлюбленной

В Ангарске задержан мужчина, который из-за мести бывшей поджег ее машину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ангарске задержан 36-летний мужчина, который отказался платить алименты сыну и из-за мести поджег автомобиль 43-летней бывшей возлюбленной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным МВД, о ЧП правоохранителям рассказала владелица машины. По ее словам, ночью фигурант поджег автомобиль марки Nissan Latio, припаркованный во дворе одного из многоквартирных домов. Она увидела горящий автомобиль из окна квартиры, когда его уже тушили пожарные. Полицейские установили личность поджигателя в короткий срок. Им оказался бывший возлюбленный женщины. В отделе он объяснил, что таким способом решил отомстить матери своего сына за подачу документов на выплату алиментов.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). В результате поджога пострадавшей причинен ущерб на сумму более 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали участников преступной группировки, подозреваемых в заказных поджогах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД подтвердили крушение российского судна у берегов Испании

      Запрет на вывоз риса из России продлили на полгода

      Свидетельница по делу Иванова отказалась объяснять происхождение денег на ее счетах

      Медведчук подал на Зеленского заявление в прокуратуру Бельгии из-за попытки подкупа Фицо

      Раскрыт гонорар группы «Моральный кодекс»

      Кармен Электра обнажила грудь в праздничной фотосессии

      В Минобороны рассказали о военно-биологической деятельности США в Африке

      Samsung выпустит меньше складных смартфонов

      В США высказались о готовности Трампа предложить Украине вступить в НАТО

      В Казахстане подтвердили статус партнера БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше