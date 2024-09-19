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13:15, 19 сентября 2024Силовые структуры

Силовики задержали поджигавших на заказ автомобили россиян

В Калининградской области задержали участников группировки за поджоги на заказ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Калининградской области сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали участников преступной группировки, подозреваемых в заказных поджогах. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным силовиков, злоумышленники действовали по предварительным заказам от анонимных коммерсантов, которые таким образом устраняли конкурентов.

В октябре 2023 года они попытались поджечь автомобиль в Зеленоградском районе. В декабре того же года поджигатели уничтожили торговый павильон и машину его владельца в Гурьевске. Ущерб составил 8,9 миллиона рублей.

При аналогичных обстоятельствах пострадала местная шашлычная и два автомобиля в СНТ «Мичуринец-1» в Калининграде. У следствия есть основания предполагать, что задержанные также могут быть причастны к поджогу автомобиля адвоката.

Двоих участников преступной группы задержали в Калининградской области, а одного в Санкт-Петербурге. Возбуждены уголовные дела по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянка поссорилась с сожителем и сожгла его вместе с домом.

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