Россиянка поссорилась с сожителем и сожгла его вместе с домом

В Смоленской области осудят женщину за поджог дома вместе с сожителем

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Смоленской области, которая поссорилась с сожителем и сожгла его вместе с домом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Женщина обвиняется по статьям 105 («Убийство») и 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества») УК РФ. Ранее она была неоднократно судима.

По данным следствия, все произошло в декабре 2023 года в деревне Хорошово Рославльского района. Потерпевший вернулся домой из медицинского учреждения, где проходил лечение, и встретил сожительницу в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину и выгнал ее на улицу. Переночевав в сарае, сожительница вернулась в жилище и подожгла шторы в комнате, пока потерпевший спал.

В результате ее действий дом полностью сгорел. Находившийся внутри него мужчина не выжил. Его тело было обнаружено 21 декабря.

Во время разговора с силовиками женщина полностью признала свою вину.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд признал военнослужащего Станислава Ионкина виновным в поджоге костромского клуба «Полигон». Жертвами пожара, который произошел 5 ноября 2022 года, стали 13 человек.