Устроившего пожар в российском клубе сержанта приговорили к колонии

Суд дал 20 лет колонии сержанту, устроившему пожар в костромском клубе «Полигон»

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы военнослужащего Станислава Ионкина, который устроил пожар в костромском клубе «Полигон» с 13 жертвами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Сержант будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее гособвинение запросило для военного 16 лет лишения свободы. Сам подсудимый не признавал свою вину.

Пожар в клубе «Полигон» произошел 5 ноября 2022 года. По версии обвинения, Ионкин находился в заведении в состоянии алкогольного опьянения и намеренно устроил конфликт с другим посетителем. В ходе ссоры сержант выстрелил из ракетницы, что привело к возгоранию потолка здания.13 человек не смогли спастись.