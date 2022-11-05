В костромском ночном клубе «Полигон» при пожаре погибли 15 человек

В Костроме сгорел принадлежащий депутату ночной клуб «Полигон», погибли 15 человек

В Костроме в ночь с пятницы на субботу сгорел принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву ночной клуб «Полигон», погибли 15 человек, ведутся поиски еще четырех посетителей клуба. Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, свою проверку обстоятельств произошедшего начала и региональная прокуратура.

Спасатели вывели из здания 250 человек, поиски четверых все еще продолжаются

Изначально экстренные службы сообщили о гибели пяти посетителей ночного клуба, позже это число выросло до восьми, а затем и до пятнадцати. Telegram-канал 112 сообщил, что экстренные службы до сих пор разбирают завалы ночного клуба и ведут поиски четырех пропавших — 33-летней Натальи Кинишемцевой, 38-летнего Юрия Зачиналова, 38-летней Надежды Зачиналовой и 44-летней Любови Бедошвили. При этом Mash сообщает, что с различными травмами в медпункты обратились не менее 60 человек, а четверо посетителей — в коме.

Пожару предшествовала массовая драка, был слышен выстрел

На всей площади здания загорелась, а позже обрушилась крыша. Общая площадь возгорания составила более 3,5 тысяч квадратных метров. Здание выгорело практические полностью.

Очевидцы случившегося сообщают, что между посетителями клуба «Полигон» произошел конфликт, вылившийся в массовую драку. После этого один из участников конфликта выстрелил вверх — по одной из версий, посетитель запустил под потолок петарду. Мужчину уже задержали. Из-за петарды здание заволокло дымом, возникла паника, и помещение загорелось. Версию о возгорании из-за пиротехники назвали также и в прокуратуре. Причина вспыхнувшего в клубе конфликта пока неизвестна.

Телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале cо ссылкой на отзывы посетителей сообщал, что заведение пользовалось дурной славой. «Частые конфликтные ситуации и практически постоянные драки в стенах или на крыльце этого заведения», — писал в отзыве о клубе один из его посетителей.

Запасные выходы из горящего клуба оказались заблокированы

Когда огонь распространился по всему зданию, посетители обнаружили, что выбраться через запасные выходы клуба невозможно — двери были закрыты. Основной выход из «Полигона» был перекрыт турникетом, а запасные — решетками. Очевидцы рассказывали, что ради спасения людям приходилось выбивать окна и прыгать на проезжую часть, где они оказывались под колесами проезжающих автомобилей. Прибывшим на место спасателям пришлось болгаркой вскрывать заблокированные двери клуба.

Эвакуации посетителей в значительной степени поспособствовал один из посетителей, Андрей Кузьмин, который знал расположение запасных выходов. Он успокоил паникующих посетителей и выбил дверь, ведущую на улицу.

У меня сработала какая-то чуйка или что. (...) Сказал, успокойтесь, выбил дверь, и мы вышли одни из самых первых Андрей Кузьмин

Посетители заведения были пьяны, что осложняло эвакуацию

Помимо заблокированных эвакуационных дверей, спасение посетителей клуба «Полигон» осложнялось тем, что многие из пострадавших были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает портал Mk.ru. Издание отмечает, что пьян был и человек, выпустивший в воздух петарду. Однако официальные данные о медицинском освидетельствовании пострадавших пока не публиковались.

Клуб «Полигон» принадлежит местному депутату

Как сообщал ТАСС, предприятием владеет депутат костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, бывший депутатом четвертого, пятого, шестого и нынешнего — седьмого — созывов облдумы. ООО «Полигон» указано как одно из мест трудоустройства депутата и на его официальной странице.

Сам Мирзоев подтвердил свою аффилированность с этим бизнесом и уже пообещал помочь семьям погибших и пострадавших.

«Я дал указание своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам. Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку», — приводит РИА Новости слова депутата.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело

После пожара Следственное управление СК по Костромской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе регионального Следственного комитета Денису Левченко представить доклад о произошедшем.

Свою проверку по факту случившегося начала и региональная прокуратура.

О каких-либо следственных действиях в отношении владельца бизнеса пока не сообщается, однако источник ТАСС в экстренных службах отмечал, что в клубе с 2019 года не проводилось проверок, так как бизнес был переведен в разряд малых.

Похожий пожар произошел в 2009 году в пермском клубе «Хромая лошадь»

Пожар в «Хромой лошади» произошел в ночь на 5 декабря 2009 года, в тот день в заведении проходила вечеринка в честь его восьмилетия. Искры от холодного фейерверка попали на декоративный потолок, после чего загорелся пенопласт и огонь распространился на все помещение с гостями. Погибли 156 человек — примерно половина гостей вечеринки, 404 человека были признаны потерпевшими.

Посетители не смогли покинуть горящее помещение, поскольку в нем не были оборудованы пути эвакуации.