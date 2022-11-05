Число погибших при пожаре в ночном клубе в Костроме возросло до восьми

Число погибших при пожаре в ночном клубе в Костроме увеличилось до восьми человек

Число погибших при пожаре в ночном клубе-ресторане в Костроме увеличилось до восьми человек. Об этом со ссылкой на представителя областной прокуратуры сообщает РИА Новости.

Перед этим сообщалось о семи погибших в результате происшествия.

Ранее стала известна возможная причина пожара в ночном клубе в Костроме.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Тогда сообщалось о пяти погибших и четырех пострадавших, позже стало известно о семи погибших. Из здания эвакуировали 250 человек. Открытое горение ликвидировано, заявили в ГУ МЧС по Костромской области.