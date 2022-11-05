Названа причина пожара в ночном клубе в Костроме

Прокуратура допустила возникновение пожара в кафе «Полигон» в Костроме из-за петарды

Пожар в кафе «Полигон» в Костроме мог возникнуть из-за использования пиротехники. Об этом сообщает РИА Новости.

Представительница прокуратуры области назвала возможную причину пожара в кафе и допустила его возникновение из-за использования «петарды или иной пиротехники одним из посетителей кафе».

Следственный комитет по Костромской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Согласно последним данным экстренных служб, при пожаре в «Полигоне» погибли 13 человек.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Тогда сообщалось о пяти погибших и четырех пострадавших, позже стало известно о семи погибших. Из здания эвакуировали 250 человек. Открытое горение ликвидировано, заявили в ГУ МЧС по Костромской области.