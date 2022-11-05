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08:21, 5 ноября 2022Россия

Число погибших при пожаре в ночном клубе Костромы увеличилось

Число погибших при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме выросло до семи

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Согласно предварительной информации, число погибших при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме выросло до семи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Костромской области.

«По предварительным данным, семь погибших», — заявила представительница прокуратуры.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади здания в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Тогда сообщалось о пяти погибших и четырех пострадавших. Из здания удалось эвакуировать 250 человек. Открытое горение ликвидировано, заявили в ГУ МЧС по Костромской области.

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Марина Совина
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