Последствия пожара в костромском ночном клубе сняли на видео

Прокуратура показала видео из почти полностью выгоревшего костромского ночного клуба

Последствия пожара в костромском ночном клубе «Полигон», где погибли не меньше 15 человек, сняли на видео. Кадры прокуратуры публикует KP.RU в своем Telegram-канале.

На них видно, что здание почти полностью выгорело. Прокуратура показала сгоревшую легковоспламеняющуюся обшивку стен, обуглившиеся перекрытия крыши и рухнувшие балки.

Как отмечает ТАСС, в кафе несколько лет не проводились проверки.

«МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор ООО “Полигон” в 2019 году прекратил деятельность на данном объекте», — приводит агентство слова собеседника в экстренных службах.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Из здания эвакуировали 250 человек.