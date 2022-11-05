Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:33, 5 ноября 2022Силовые структуры

В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в ночном клубе

МВД: в Костроме задержан предполагаемый виновник пожара в ночном клубе «Полигон»

Фото: Станислав Трифонов / «Lenta.ru»

Российские правоохранительные органы задержали предполагаемого виновника пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предполагаемый виновник пожара в костромском клубе передан следственным органам.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек.

Позже стало известно, что владельцем костромского кафе «Полигон» является депутат областной думы Ихтияр Мирзоев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В костромском ночном клубе «Полигон» при пожаре погибли 15 человек
Определился соперник сборной России по футболу в следующем товарищеском матче
Иран признал поставки беспилотников в Россию до начала спецоперации
Умер бывший первый вице-мэр Москвы
Подростки взломали сайт Сената Узбекистана
В Киеве и семи областях Украины ввели график почасовых отключений электричества
Спасший людей мужчина раскрыл подробности пожара в кафе в Костроме
В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в ночном клубе
Стало известно о нарушениях в сгоревшем клубе в Костроме
Карякин пропустит «Дакар-2023» из-за условий FIA о политическом нейтралитете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.