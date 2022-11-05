В Костроме задержали предполагаемого виновника пожара в ночном клубе

МВД: в Костроме задержан предполагаемый виновник пожара в ночном клубе «Полигон»

Российские правоохранительные органы задержали предполагаемого виновника пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предполагаемый виновник пожара в костромском клубе передан следственным органам.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек.

Позже стало известно, что владельцем костромского кафе «Полигон» является депутат областной думы Ихтияр Мирзоев.