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09:54, 5 ноября 2022Россия

Число погибших при пожаре в ночном клубе Костромы увеличилось до 15

При пожаре в ночном клубе Костромы «Полигон» погибли 15 человек

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области / РИА Новости

Число погибших в результате вспыхнувшего в костромском ночном клубе-кафе «Полигон» пожара возросло до 15. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает ТАСС.

Собеседники агентства указали, что при разборе завалов были найдены тела двоих человек.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Тогда сообщалось о пяти погибших и четырех пострадавших, позже стало известно о семи погибших. Из здания эвакуировали 250 человек. Открытое горение ликвидировано, заявили в ГУ МЧС по Костромской области.

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Варвара Кошечкина
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