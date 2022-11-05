Число погибших в ночном клубе в Костроме увеличилось до 13

Число погибших при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме увеличилось до 13

Число погибших в костромском ночном клубе «Полигон» возросло до 13, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы и областную прокуратуру.

Также известно, что при пожаре в клубе пострадали четыре человека. Уточняется, что до пожара посетители заведения устроили массовую драку.

По данным экстренных служб, в клубе обрушилась кровля по всей площади заведения (3,5 тысяч квадратных метров). В ГУ МЧС также сообщили, что пожарные уже ликвидировали открытое горение.

Ранее Следственный комитет области возбудил уголовное дело в связи с инцидентом. В частности, было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.