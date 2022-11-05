Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:32, 5 ноября 2022Россия

Число погибших в ночном клубе в Костроме увеличилось до 13

Число погибших при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме увеличилось до 13

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области / РИА Новости

Число погибших в костромском ночном клубе «Полигон» возросло до 13, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы и областную прокуратуру.

Также известно, что при пожаре в клубе пострадали четыре человека. Уточняется, что до пожара посетители заведения устроили массовую драку.

По данным экстренных служб, в клубе обрушилась кровля по всей площади заведения (3,5 тысяч квадратных метров). В ГУ МЧС также сообщили, что пожарные уже ликвидировали открытое горение.

Ранее Следственный комитет области возбудил уголовное дело в связи с инцидентом. В частности, было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Блинкен заявил о готовности России продавать нефть даже при введении потолка цен
Число погибших в ночном клубе в Костроме увеличилось до 13
Предприниматель из Курской области назвала плюсы ярмарки на ВДНХ
В ФСБ раскрыли число выездов россиян за границу
Cтало известно о планах россиян на новогодние праздники
Две передачи российского форварда помогли Каролине выиграть в матче НХЛ
Названа причина пожара в ночном клубе в Костроме
Стало известно о планах Прибалтики изолировать Россию
Компания Илона Маска начала испытания скоростной транспортной системы Hyperloop
В МИД России заявили о попытке Запада снять с голосования резолюцию о неонацизме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.