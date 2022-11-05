Владельцем сгоревшего кафе в Костроме оказался депутат

Владельцем костромского кафе, где в пожаре погибли 15 человек, оказался депутат Мирзоев

Владельцем костромского кафе «Полигон», где в пожаре погибли 15 человек, оказался депутат областной думы Ихтияр Мирзоев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных аналитической системы «СПАРК».

Данные с официального сайта костромской облдумы подтверждают сообщение агентства: в списке рабочих мест депутата значится ООО «Полигон», в котором Мирзоев трудоустроен с 2006 года. Подробностей об этом ООО на сайте облдумы не приводится.

Ихтияр Мирзоев — депутат четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов местной думы.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Из здания эвакуировали 250 человек.