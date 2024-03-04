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13:07, 4 марта 2024Силовые структуры

Россиянину запросили 16 лет колонии за пожар в ночном клубе с 13 жертвами

Прокурор запросил 16 лет колонии сержанту Ионкину за пожар в клубе Костромы

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Прокурор в ходе прений сторон запросил наказание в виде 16 лет лишения свободы сержанту Станиславу Ионкину, устроившему пожар в ночном клубе Костромы с 13 жертвами. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый не признает вину. На заседании вначале процесса в декабре 2023 года он выразил несогласие с классификацией вменяемого ему преступления. Согласно обвинительному заключению, Ионкин находился в «Полигоне» в состоянии алкогольного опьянения и намеренно спровоцировал конфликт с одним из посетителей. Чтобы его напугать и самоутвердиться за его счет, военный выстрелил из ракетницы, что привело к возгоранию потолка в заведении.

Ионкин настаивает, что перед конфликтом его девушку толкнули.

5 ноября 2022 года в клубе «Полигон» произошел пожар. На всей площади здания загорелась, а позже обрушилась крыша. Здание выгорело практические полностью. 13 человек не смогли спастись.

По решению Басманного суда Москвы под арестом находятся владелец «Полигона» депутат Костромской облдумы Ихтияр Мирзоев и директор Наталья Белоногова.

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      Любовь Ширижик
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