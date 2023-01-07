Суд продлил арест владельцу сгоревшего костромского клуба «Полигон» Мирзоеву до апреля

Басманный суд Москвы продлил арест владельцу сгоревшего костромского клуба «Полигон», депутату Костромской облдумы Ихтияру Мирзоеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст постановления.

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Мирзоева Ихтияра на три месяца, то есть до 5 апреля», — сказано в документе. На тот же срок арест продлили также директору ООО «Империя» Наталье Белоноговой, ее фирма занималась организацией работы «Полигона». Также суд в очередной раз решил отклонить ходатайство его адвокатов об изменении меры пресечения на иную, не связанную с заключением под стражей.

В Костроме в ночь на 5 ноября сгорел принадлежащий фигуранту ночной клуб «Полигон», в пожаре погибли 13 человек. Управление Следственного комитета (СК) по области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Мирзоеву предъявили обвинение по статье 219 УК РФ («Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и отправили в СИЗО до 5 января 2023 года. Белоноговой же предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Следствие считает, что должностные лица не проводили проверки в «Полигоне» длительное время. Причиной пожара называют проблемы с пожарной безопасностью.