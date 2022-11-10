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17:28, 10 ноября 2022Силовые структуры

Суд арестовал владельца костромского клуба «Полигон» по делу о пожаре

Басманный суд арестовал владельца сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме депутата Мирзоева

Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Басманный районный суд Москвы арестовал владельца сгоревшего ночного клуба «Полигон» Ихтяра Мирзоева. Об этом в четверг, 10 ноября, «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мирзоев будет находиться в СИЗО до 5 января 2023 года. Суд отклонил ходатайство его адвокатов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ему предъявили обвинение по статье 219 («Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.

Ранее Свердловский районный суд арестовал на два месяца директора фирмы «Империя» Наталью Беленогову, которая организовывала работу «Полигона».

В Костроме в ночь на 5 ноября сгорел принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву ночной клуб «Полигон», погибли 13 человек. Управление Следственного комитета (СК) по области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Следствие считает, что должностные лица не проводили проверки в «Полигоне» «длительное время». Из-за проблем с пожарной безопасностью и произошла трагедия, предполагают в СК.

Ихтияр Мирзоев — депутат четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов местной думы.

Елизавета Новикова
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