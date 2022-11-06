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16:18, 6 ноября 2022Силовые структуры

Суд арестовал обвиняемую по делу о пожаре в костромском клубе «Полигон»

Суд в Костроме арестовал на два месяца организатора работы сгоревшего клуба «Полигон»

Фото: Ольга Евтушкова / РИА Новости

Свердловский районный суд арестовал на два месяца директора фирмы «Империя» Наталью Беленогову, которая организовывала работу сгоревшего ночного клуба «Полигон» в Костроме. Об этом сообщает ТАСС.

Беленогова будет находиться под стражей до 4 января 2023 года. Отмечается, что в ходе заседания она просила суд о домашнем аресте.

Ранее сообщалось, что россиянка была задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу по части 3 статьи 238 УК РФ «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В Костроме в ночь на 5 ноября сгорел принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву ночной клуб «Полигон», погибли 13 человек. Управление Следственного комитета по области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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Варвара Кошечкина
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