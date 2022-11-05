В Костроме задержали директора компании-организатора работы сгоревшего клуба

В Костроме задержали директора компании-организатора работы ночного клуба «Полигон»

В Костроме задержали директора компании «Империя», которая организовывала работу ночного клуба «Полигон». Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что россиянка задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу по части 3 статьи 238 УК РФ «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Также в СК РФ подчеркнули, что продолжают расследование уголовных дел по факту гибели людей в костромском ночном клубе, на месте инцидента работает следственная группа следователей и криминалистов, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что правоохранителям удалось по горячим следам задержать предполагаемого виновника пожара в ночном клубе. Мужчину передали следственным органам. Позже стало известно, что он признал вину. По словам собеседника ТАСС, в ходе конфликта мужчина выстрелил в помещении клуба из ракетницы, вызвав своими действиями пожар в здании. Сообщалось, что виновник пожара недавно вернулся с Украины, где принимал участие в российской спецоперации.

В Костроме в ночь на 5 ноября сгорел принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву ночной клуб «Полигон», погибли более десяти человек, ведутся поиски еще четырех посетителей клуба. Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.