Правоохранительные органы сообщили, что устроивший пожар в костромском клубе признал вину

Устроивший пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме признал вину, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, в ходе конфликта мужчина выстрелил из ракетницы, чем вызвал пожар в здании.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что предполагаемым виновником пожара оказался 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин. По данным издания, мужчина выстрелил в помещении клуба из свободно продающейся ракетницы «Сигнал охотника». Он скрылся с места пожара — полицейские задержали его в шести километрах от «Полигона».

В Костроме в ночь на субботу сгорел принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву ночной клуб «Полигон», погибли более 10 человек, ведутся поиски еще четырех посетителей клуба. Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, свою проверку обстоятельств произошедшего начала и региональная прокуратура