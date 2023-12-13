Устроивший пожар в российском клубе военный отказался признавать вину

Устроивший пожар в клубе Костромы военный Ионкин не признал вину

Военный Станислав Ионкин, устроивший пожар в клубе «Полигон» в Костромской области, не признал вину в суде. Об этом сообщает ТАСС.

Военный не согласился с классификацией вменяемого ему преступления. Согласно обвинительному заключению, Ионкин находился в «Полигоне» в состоянии алкогольного опьянения и намеренно спровоцировал конфликт с одним из посетителей. Чтобы его напугать и самоутвердиться за его счет, военный выстрелил из ракетницы. Это привело к возгоранию потолка в заведении.

Ионкин настаивает, что перед конфликтом его девушку толкнули.

5 ноября 2022 года в клубе «Полигон» произошел пожар. На всей площади здания загорелась, а позже обрушилась крыша. Здание выгорело практические полностью. 13 человек не смогли спастись.

Очевидцы рассказали, что между посетителями клуба произошел конфликт, вылившийся в массовую драку. После этого один из участников потасовки выстрелил вверх.

7 января сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил арест владельцу «Полигона» депутату Костромской облдумы Ихтияру Мирзоеву, а также директору ООО «Империя» Наталье Белоноговой — ее фирма занималась организацией работы клуба.