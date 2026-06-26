Невозможность падения цен на нефть ниже $70 объяснили

Экономист Юшков: Цена на нефть будет колебаться в диапазоне $70-80 за баррель

В 2026-2027 годах стоимость нефти будет колебаться в диапазоне $70-80 за баррель. Невозможность падения цен ниже уровня в 70 долларов объяснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, его слова приводит НСН.

По словам экономиста, в цену сырья сейчас закладывается сценарий полного открытия Ормузского пролива. Эксперты отрасли прогнозируют снижение стоимости даже вопреки периодическим обстрелам судов.

«Все равно они закладывают, что так или иначе Ормузский пролив откроется до прежних объемов. Не важно, будет ли кто-то взимать плату за проход или нет. Важно, что вернется весь объем нефти, который там раньше был», — пояснил он.

В будущем цены могут вырасти — ситуация будет зависеть от соблюдения сделки стран альянса ОПЕК+ по объемам добычи нефти, из которой во время перекрытия Ормузского пролива вышли ОАЭ. Спрос в будущем будет выше, чем до перекрытия пролива, так как странам придется покупать сырье не только для текущего потребления, но и для восполнения стратегических запасов.

«Ормузский пролив вновь могут перекрыть, а значит есть смысл накопить больше нефти на случай нового топливного кризиса. Поэтому я думаю, что спрос на нефть и в 2026-м, и в 2027-м году будет высоким. Цены будут удерживаться выше, чем в начале года, когда стоимость сорта Brent падала до 60 долларов. Реальный коридор цен на ближайшее время — 70-80 долларов за баррель, это чуть выше, чем в начале года, но не так высоко, как было в разгар кризиса», — добавил Юшков.

В ходе торгов в пятницу, 26 июня, мировые цены на нефть продолжили падение на фоне постепенной нормализации ситуации на Ближнем Востоке. К 11:20 по московскому времени котировки эталонной североморской марки сырья Brent опустились до 73,57 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 2,56 процента, или 1,93 доллара. На минимуме котировки падали до 73,36 доллара.